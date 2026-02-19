Festival du théâtre amateur – Un couple inquiétant Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Dimanche 29 mars, 20h30 Tarifs : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans, réservation et programme sur www.ploeren.bzh

Un inconnu vient sonder un couple au comportement étrange. Le mari est-il fou ? Sa femme a-t-elle perdu la tête ? Ou l’enquêteur joue-t-il la comédie ? Un huis clos déroutant, entre rire et émotion.

_**Par la troupe du Théâtre de la Lande de Ploeren.**_

Un inconnu arrive, pour faire un sondage d’opinion, chez un couple dont le comportement se révèle étrange. Le mari est -il fou ? A moins que ce soit sa femme qui n’ait plus toute sa tête ? Mais, attention, c’est peut être l’enquêteur qui leur joue la comédie ? Impossible de ne pas se demander, tout au long de l’intrigue, mais qui est qui ? Et qui veut quoi ? Qui est fou et qui ne l’est pas ?

Une histoire originale, bizarre, et inquiétante souvent déroutante passant régulièrement du rire à l’émotion et qui maintien le public dans le doute jusqu’à la fin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T21:45:00.000+02:00

https://www.ploeren.bzh/agenda/festival-du-theatre-amateur-un-couple-inquietant/

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



