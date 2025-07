Festival du Théâtre en Partance Les Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet Théâtre des Salines Bricqueville-sur-Mer

Festival du Théâtre en Partance Les Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet Théâtre des Salines Bricqueville-sur-Mer samedi 2 août 2025.

Festival du Théâtre en Partance Les Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet

Théâtre des Salines 115 Route du Havre de la Vanlée Bricqueville-sur-Mer Manche

Début : 2025-08-02 20:30:00

fin : 2025-08-02 21:30:00

2025-08-02

A partir de 6 ans.

Mises en scène par Valérie Aubert et interprétées par Samir Siad, ces « Lettres de mon moulin » vous feront découvrir ou redécouvrir le Secret de Maître Cornille et la fameuse Chèvre de Monsieur Seguin. Et ce qui s’ensuit à l’installation de l’auteur dans son moulin provençal « Ce sont les lapins qui ont été étonnés !… Depuis si longtemps qu’ils voyaient la porte du moulin fermée, les murs et la plate-forme envahis par les herbes, ils avaient fini par croire que la race des meuniers était éteinte… La nuit de mon arrivée, il y en avait bien, sans mentir, une vingtaine assis en rond sur la plate-forme, en train de se chauffer les pattes à un rayon de lune… Le temps d’entrouvrir une lucarne, frrt ! voilà le bivouac en déroute, et tous ces petits derrières blancs qui détalent, la queue en l’air, dans le fourré. J’espère bien qu’ils reviendront. »

Théâtre des Salines 115 Route du Havre de la Vanlée Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 08 05 42 02 samirsiad50@gmail.com

English : Festival du Théâtre en Partance Les Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet

Ages 6 and up.

Directed by Valérie Aubert and performed by Samir Siad, these « Lettres de mon moulin » will help you discover or rediscover Maître Cornille’s Secret and Monsieur Seguin’s famous Goat. And what followed when the author settled into his Provencal mill: « It was the rabbits who were astonished! For so long had they seen the mill gate closed, the walls and platform overgrown with weeds, they had come to believe that the race of millers was extinct? On the night of my arrival, I’m sure there were about twenty of them sitting in a circle on the platform, warming their paws in the moonlight? Just enough time to open a skylight, and there they were, the bivouac in disarray, and all those little white bottoms scurrying off, tails in the air, into the thicket. I sure hope they come back. »

German :

Ab 6 Jahren.

In diesen « Briefen aus meiner Mühle », die von Valérie Aubert inszeniert und von Samir Siad vorgetragen werden, können Sie das Geheimnis von Meister Cornille und die berühmte Ziege des Monsieur Seguin entdecken oder wiederentdecken. Und was passiert, wenn der Autor in seine provenzalische Mühle zieht: « Es sind die Kaninchen, die erstaunt sind! Sie hatten die Mühlentür schon so lange geschlossen, die Mauern und die Plattform von Gras überwuchert gesehen, dass sie glaubten, die Rasse der Müller sei ausgestorben…. In der Nacht meiner Ankunft saßen, ohne zu lügen, etwa zwanzig von ihnen im Kreis auf der Plattform und wärmten sich die Beine an einem Mondstrahl Als ich ein Dachfenster öffnete, war das Biwak in Aufruhr, und all diese kleinen weißen Hinterteile rannten mit erhobenem Schwanz ins Dickicht. Ich hoffe, sie kommen zurück. »

Italiano :

Dai 6 anni in su.

Dirette da Valérie Aubert e interpretate da Samir Siad, queste « Lettres de mon moulin » vi faranno scoprire o riscoprire il Secret de Maître Cornille e la famosa Chèvre de Monsieur Seguin. E cosa seguì quando l’autore si stabilì nel suo mulino provenzale: « Furono i conigli a stupirsi! Avevano visto il cancello del mulino chiuso per così tanto tempo, e i muri e la piattaforma invasi dalle erbacce, che erano arrivati a credere che la razza dei mugnai fosse estinta… La notte in cui sono arrivato, ce n’erano una ventina, non è una bugia, seduti in cerchio sulla piattaforma, a scaldarsi le zampe al chiaro di luna? Giusto il tempo di aprire un lucernario ed eccoli lì, il bivacco in disordine e tutti quei piccoli sederi bianchi che scappavano via, con la coda in aria, nella boscaglia. Spero proprio che tornino

Espanol :

A partir de 6 años.

Dirigidas por Valérie Aubert e interpretadas por Samir Siad, estas « Lettres de mon moulin » le harán descubrir o redescubrir el Secreto de Maître Cornille y la famosa Chèvre de Monsieur Seguin. Y lo que siguió cuando el autor se instaló en su molino provenzal: « ¡Fueron los conejos los que se asombraron! Habían visto la puerta del molino cerrada durante tanto tiempo, y los muros y la plataforma cubiertos de maleza, que habían llegado a creer que la raza de los molineros se había extinguido… ». La noche que llegué, había una veintena de ellos, no miento, sentados en círculo en el andén, calentándose las patas a la luz de la luna.. El tiempo justo para abrir una claraboya, y allí estaban, el vivac en desorden, y todos esos pequeños traseros blancos escabulléndose, con las colas al aire, hacia la espesura. Espero que vuelvan

