Festival du Très Grand Conseil Mondial des Clowns à Niort – Niort, 24 mai 2025 07:00, Niort.

Deux-Sèvres

Festival du Très Grand Conseil Mondial des Clowns à Niort Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-24

10 COMPAGNIES sont invitées pour cette 12e édition

dans une formule plus resserrée mais néanmoins conviviale et drôle organisée par l’Association du TGCMC, avec le soutien de la Ville de Niort.

Le Festival s’installe, cette année, en centre ville et investit deux lieux emblématiques, le Patronage laïque et la Villa Pérochon ainsi qu’un équipement grand public, le gymnase Barra, qui se transformera en salon de barbier !

Saint esprit du Très Grand Conseil Mondial des Clowns, tous les styles seront là, les muets et les bavards, les intimes et les tonitruants, ceux qui séduisent et ceux qui dérangent, les clowns pour les enfants et ceux pour les adultes… tous et toutes ! .

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival du Très Grand Conseil Mondial des Clowns à Niort Niort a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Niort Marais Poitevin