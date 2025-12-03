FESTIVAL DU VERBE 2025 SALLE DES FÊTES CAFÉ DU VERBE ANGONIA Martres-Tolosane

SALLE DES FÊTES CAFÉ DU VERBE ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Festival proposé par Les Amis du Verbe littérature orale, de la chanson, des joutes verbales, de la poésie et du slam.
SALLE DES FÊTES CAFÉ DU VERBE ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie   verbe@wanadoo.fr

English :

Festival proposed by Les Amis du Verbe: oral literature, song, verbal jousting, poetry and slam.

