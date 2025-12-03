FESTIVAL DU VERBE 2025 SALLE DES FÊTES CAFÉ DU VERBE ANGONIA Martres-Tolosane

FESTIVAL DU VERBE 2025

SALLE DES FÊTES CAFÉ DU VERBE ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-19

Festival proposé par Les Amis du Verbe littérature orale, de la chanson, des joutes verbales, de la poésie et du slam.

FESTIVAL DU VERBE

Martres-Tolosane .

SALLE DES FÊTES CAFÉ DU VERBE ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie verbe@wanadoo.fr

English :

Festival proposed by Les Amis du Verbe: oral literature, song, verbal jousting, poetry and slam.

L’événement FESTIVAL DU VERBE 2025 Martres-Tolosane a été mis à jour le 2025-12-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE