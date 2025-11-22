Festival du Vexin à Boubiers Boubiers

Festival du Vexin à Boubiers Boubiers samedi 22 novembre 2025.

Rue du Billoy Boubiers Oise

Tarif : 13 – 13 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 18:30:00
fin : 2025-11-22 20:00:00

Date(s) :
2025-11-22

World Chamber Music

Sébastien SUREL (violon) et Tomás GUBITSCH (guitare)

G. F. HÆNDEL, C. GARDEL, J. S. BACH, H. PASCOAL, Ch. CHAPLIN, J. LENNON & P. MCCARTNEY, D. REINHARDT
Rue du Billoy Boubiers 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 84 40 86  contact@tourisme-vexin-nacre.fr

English :

« World Chamber Music

Sébastien SUREL (violin) and Tomás GUBITSCH (guitar)

G. F. HÆNDEL, C. GARDEL, J. S. BACH, H. PASCOAL, Ch. CHAPLIN, J. LENNON & P. MCCARTNEY, D. REINHARDT

German :

« World Chamber Music »

Sébastien SUREL (Violine) und Tomás GUBITSCH (Gitarre)

G. F. HÆNDEL, C. GARDEL, J. S. BACH, H. PASCOAL, Ch. CHAPLIN, J. LENNON & P. MCCARTNEY, D. REINHARDT

Italiano :

« Musica da camera mondiale

Sébastien SUREL (violino) e Tomás GUBITSCH (chitarra)

G. F. HÆNDEL, C. GARDEL, J. S. BACH, H. PASCOAL, Ch. CHAPLIN, J. LENNON & P. MCCARTNEY, D. REINHARDT

Espanol :

« Música de cámara del mundo

Sébastien SUREL (violín) y Tomás GUBITSCH (guitarra)

G. F. HÆNDEL, C. GARDEL, J. S. BACH, H. PASCOAL, Ch. CHAPLIN, J. LENNON & P. MCCARTNEY, D. REINHARDT

