Festival du Vexin à Boubiers Boubiers

Festival du Vexin à Boubiers
Rue du Billoy Boubiers Oise
Tarif : 13 – 13 – 14 EUR
Début : 2025-11-22 18:30:00
fin : 2025-11-22 20:00:00
2025-11-22
World Chamber Music
Sébastien SUREL (violon) et Tomás GUBITSCH (guitare)
G. F. HÆNDEL, C. GARDEL, J. S. BACH, H. PASCOAL, Ch. CHAPLIN, J. LENNON & P. MCCARTNEY, D. REINHARDT
Rue du Billoy Boubiers 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 84 40 86 contact@tourisme-vexin-nacre.fr
English :
« World Chamber Music
Sébastien SUREL (violin) and Tomás GUBITSCH (guitar)
G. F. HÆNDEL, C. GARDEL, J. S. BACH, H. PASCOAL, Ch. CHAPLIN, J. LENNON & P. MCCARTNEY, D. REINHARDT
German :
« World Chamber Music »
Sébastien SUREL (Violine) und Tomás GUBITSCH (Gitarre)
G. F. HÆNDEL, C. GARDEL, J. S. BACH, H. PASCOAL, Ch. CHAPLIN, J. LENNON & P. MCCARTNEY, D. REINHARDT
Italiano :
« Musica da camera mondiale
Sébastien SUREL (violino) e Tomás GUBITSCH (chitarra)
G. F. HÆNDEL, C. GARDEL, J. S. BACH, H. PASCOAL, Ch. CHAPLIN, J. LENNON & P. MCCARTNEY, D. REINHARDT
Espanol :
« Música de cámara del mundo
Sébastien SUREL (violín) y Tomás GUBITSCH (guitarra)
G. F. HÆNDEL, C. GARDEL, J. S. BACH, H. PASCOAL, Ch. CHAPLIN, J. LENNON & P. MCCARTNEY, D. REINHARDT
