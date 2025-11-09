Festival du Vexin à Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin
Festival du Vexin à Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin dimanche 9 novembre 2025.
Place de la Foulerie Chaumont-en-Vexin Oise
Tarif : 13 – 13 – 14 EUR
Début : 2025-11-09 18:30:00
fin : 2025-11-09 20:00:00
2025-11-09
Nicolas DAUTRICOURT (violon), Dimitris SAROGLOU (piano) et Rafael MEIJAS VEGAS (percussions)
J. BRAHMS Sonate pour violon et piano n° 3 op. 108 en ré mineur
C. SAINT-SAËNS Havanaise en mi majeur op. 83
T. MONK, C. COREA, N. DAUTRICOURT, D. SAROGLOU
Place de la Foulerie Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 84 40 86 contact@tourisme-vexin-nacre.fr
English :
Nicolas DAUTRICOURT (violin), Dimitris SAROGLOU (piano) and Rafael MEIJAS VEGAS (percussion)
J. BRAHMS: Sonata for violin and piano No. 3 Op. 108 in D minor
C. SAINT-SAËNS: Havanaise in E major op. 83
T. MONK, C. COREA, N. DAUTRICOURT, D. SAROGLOU
German :
Nicolas DAUTRICOURT (Violine), Dimitris SAROGLOU (Klavier) und Rafael MEIJAS VEGAS (Schlagzeug)
J. BRAHMS: Sonate für Violine und Klavier Nr. 3 op. 108 in d-Moll
C. SAINT-SAËNS: Havanaise in E-Dur op. 83
T. MONK, C. COREA, N. DAUTRICOURT, D. SAROGLOU
Italiano :
Nicolas DAUTRICOURT (violino), Dimitris SAROGLOU (pianoforte) e Rafael MEIJAS VEGAS (percussioni)
J. BRAHMS: Sonata per violino e pianoforte n. 3 op. 108 in re minore
C. SAINT-SAËNS: Havanaise in mi maggiore op. 83
T. MONACO, C. COREA, N. DAUTRICOURT, D. SAROGLOU
Espanol :
Nicolas DAUTRICOURT (violín), Dimitris SAROGLOU (piano) y Rafael MEIJAS VEGAS (percusión)
J. BRAHMS: Sonata para violín y piano nº 3 op. 108 en re menor
C. SAINT-SAËNS: Havanaise en mi mayor op. 83
T. MONK, C. COREA, N. DAUTRICOURT, D. SAROGLOU
