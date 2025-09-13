Festival du Vexin Normand Hébécourt

Festival du Vexin Normand Hébécourt samedi 13 septembre 2025.

Festival du Vexin Normand

Rue du Manoir Hébécourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 18:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Au violoncelle, E.BERTRAND et au piano P.AMOYEL tous deux aperçus aux Victoires de la Musique classique.

Ils joueront pour vous

– C. SCHUMANN Romance op. 22 n° 1 pour violoncelle et piano

– R. SCHUMANN Romance op. 28 n° 2 pour piano

– J. BRAHMS Comme des mélodies (lied transcrit pour violoncelle et piano)

– F. SCHUBERT À la Musique À la Lune (lieder transcrits pour violoncelle et piano*)

– L. van BEETHOVEN Sonate pour piano n° 14 op. 27 n° 2 Clair de lune

– J. SIBELIUS Malinconia op. 20 pour violoncelle et piano

– E. GRIEG À tes pieds Poème érotique (pièces lyriques transcrites pour violoncelle et piano*)

– J. BRAHMS Sonate pour violoncelle et piano n° 1 op. 38

À noter pour ce concert, les habitants de Hébécourt peuvent s’adresser à leur mairie où des places sont en vente au tarif préférentiel de 12 €. Infos mairie 02 32 55 53 09. .

Rue du Manoir Hébécourt 27150 Eure Normandie +33 9 50 75 89 49 danielle.carmant@free.fr

English : Festival du Vexin Normand

