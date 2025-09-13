Festival du Vexin Normand Hébécourt
Au violoncelle, E.BERTRAND et au piano P.AMOYEL tous deux aperçus aux Victoires de la Musique classique.
Ils joueront pour vous
– C. SCHUMANN Romance op. 22 n° 1 pour violoncelle et piano
– R. SCHUMANN Romance op. 28 n° 2 pour piano
– J. BRAHMS Comme des mélodies (lied transcrit pour violoncelle et piano)
– F. SCHUBERT À la Musique À la Lune (lieder transcrits pour violoncelle et piano*)
– L. van BEETHOVEN Sonate pour piano n° 14 op. 27 n° 2 Clair de lune
– J. SIBELIUS Malinconia op. 20 pour violoncelle et piano
– E. GRIEG À tes pieds Poème érotique (pièces lyriques transcrites pour violoncelle et piano*)
– J. BRAHMS Sonate pour violoncelle et piano n° 1 op. 38
À noter pour ce concert, les habitants de Hébécourt peuvent s’adresser à leur mairie où des places sont en vente au tarif préférentiel de 12 €. Infos mairie 02 32 55 53 09. .
Rue du Manoir Hébécourt 27150 Eure Normandie +33 9 50 75 89 49 danielle.carmant@free.fr
