Festival du Vivant 2025 Dijon-Corcelles Micro Ferme Urbaine Corcelles-les-Monts

Micro Ferme Urbaine 2 route de Velars Corcelles-les-Monts Côte-d'Or

Gratuit

Début : 2025-08-30 09:30:00

fin : 2025-08-30 19:30:00

2025-08-30

Un Festival pour célébrer la Biodiversité animale, végétale et humaine, et pour vivre le lien à la Nature ! Au programme plus de 35 Ateliers des ateliers de Créations, des ateliers DIY, Géobiologie, Permaculture, Barbotine et Impressions végétales, Cuisine des Plantes sauvages, des ateliers de Connaissance et Protection de la nature, des ateliers de Bien Etre et santé naturelle, yoga, qi qong, voyages sonores, naturopathie, sylvothérapie, etc… De la Musique, de la Danse pour danser la vie qui nous anime, des Contes, du Bodypainting, des Clowns, et bien sûr une bonne cuisine maison, des glaces.. .

Micro Ferme Urbaine 2 route de Velars Corcelles-les-Monts 21160 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

