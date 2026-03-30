Festival d’un Coeur à l’autre Bagneux-la-Fosse

Festival d’un Coeur à l’autre Bagneux-la-Fosse samedi 25 avril 2026.

Festival d’un Coeur à l’autre

Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse Aube

Tarif : – – Eur
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

L’Association du Haut d’une Etoile, en partenariat avec Troyes Chante, présentent:

 Près des auto-tamponneuses  , c’est un spectacle autour de Renaud, dans lequel 7 chanteuses et chanteurs de l’Aube se retrouvent pour interpréter des œuvres du célèbre chanteur au Bandana !

Ce spectacle est parrainé par David Séchan, qui, au-delà d’être le frère jumeau de Renaud, est son photographe officiel (ah ! la pochette de Mistral gagnant ) et son fidèle complice.

Avec Clémence Carbonaro, Lucile Hazouard, Magali Lucie, Stéphane Bourson, M. Hibou, Chris Lune, François Rousseau et Zeppo. 15  .

Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est   coraub@orange.fr

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English :

L’événement Festival d’un Coeur à l’autre Bagneux-la-Fosse a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

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