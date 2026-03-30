Festival d’un Coeur à l’autre Bagneux-la-Fosse
Festival d’un Coeur à l’autre Bagneux-la-Fosse samedi 2 mai 2026.
Festival d’un Coeur à l’autre
Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse Aube
Tarif : – – Eur
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
L’Association du Haut d’une Etoile présente:
Avec Une folie de plus, La Troupe rend hommage à un auteur-compositeur qui a marqué plusieurs générations Pascal Obispo.
Ses chansons racontent nos élans, nos doutes, nos espoirs. Elles rassemblent, elles élèvent, elles touchent juste.
Ce spectacle est né d’un désir simple faire résonner ses chansons à plusieurs voix, dans l’énergie du collectif et les partager avec le public comme on partage une évidence. 20 .
Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est coraub@orange.fr
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English :
L’événement Festival d’un Coeur à l’autre Bagneux-la-Fosse a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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