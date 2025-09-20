Festival d’un jour à Saint-Marcel-lès-Valence Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

Festival d’un jour à Saint-Marcel-lès-Valence

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : 2026-03-24 18:45:00

fin : 2026-03-24 18:45:00

2026-03-24

Cette grande fête du cinéma d’animation propose sur six jours aux enfants, aux jeunes et aux adultes, néophytes ou férus de l’animation, une découverte de cet art aux mille facettes, dans neuf communes de Drôme et d’Ardèche (32e édition).

Over six days, this major animated film festival offers children, young people and adults, from beginners to animation aficionados, a chance to discover this multi-faceted art form, in nine towns in the Drôme and Ardèche regions (32nd edition).

