Festival d’un jour Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère
Quai Sainte-Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-03-28 10:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Le Festival d’un Jour est un rendez-vous incontournable du cinéma d’animation du territoire qui se déroule chaque année au mois de mars pendant 6 jours et accueille un public familial, adultes et professionnel.
Quai Sainte-Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr
English :
The Festival d’un Jour is a not-to-be-missed event for the region’s animated film industry, taking place every year in March for 6 days and welcoming family, adult and professional audiences.
