Festival D’un Pays L’Autre – Aventures de la traduction littéraire Médiathèque Jean Lévy Lille

Festival D’un Pays L’Autre – Aventures de la traduction littéraire Jeudi 20 novembre, 08h30 Médiathèque Jean Lévy Nord

Sur réservation

Conférence inaugurale de Myriam Suchet : traduire du français au français

Table ronde : « translater et éditer l’hétérolinguisme » avec Myriam Suchet, Eugenia Fano et François Grosso

Focus éditeur : éditions l’Hydre, la page comme un miroir aux intériorités plurilingues avec Ian de Toffoli et Jeff Schinker

Présentation et lecture de la nouvelle lauréate du prix NET / Association Tout Court

Traduire les signes et les sons : rencontre avec les traductrices et poétesses Brigitte Baumié et Camille Bloomfield

Lecture musicale et bilingue des Autonautes de la Cosmoroute par Eduardo Berti et Midget

Journée de rencontres et d’échanges par les éditions La Contre-Allée

