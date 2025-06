FESTIVAL EAU TERRE ET VIN Sallèles-d’Aude 19 juillet 2025 18:00

Aude

FESTIVAL EAU TERRE ET VIN Sallèles-d’Aude Aude

Début : 2025-07-19 18:00:00

fin : 2025-07-19 01:00:00

2025-07-19

Sur les bords du canal de Jonction, pendant deux jours, un festival convivial avec au programme combats de joutes, bodegas, concerts, marché artisanal, vide grenier, village du vin avec les producteurs locaux, village des enfants.

Entrée libre.

Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie +33 4 68 46 68 46 mairie@sallelesdaude.fr

English :

A two-day festival on the banks of the Jonction canal, featuring jousting, bodegas, concerts, a craft market, a flea market, a wine village with local producers, and a children’s village.

Free admission.

German :

An den Ufern des Canal de Jonction findet zwei Tage lang ein geselliges Festival statt. Auf dem Programm stehen: Ritterkämpfe, Bodegas, Konzerte, Kunsthandwerkermarkt, Flohmarkt, Weindorf mit lokalen Produzenten, Kinderdorf.

Freier Eintritt.

Italiano :

Un festival di due giorni sulle rive del canale Jonction, con giostre, bodegas, concerti, un mercato dell’artigianato, una vendita di garage, un villaggio del vino con produttori locali e un villaggio per bambini.

Ingresso libero.

Espanol :

Festival de dos días a orillas del canal Jonction, con justas, bodegas, conciertos, mercado de artesanía, venta de garaje, pueblo del vino con productores locales y pueblo infantil.

Entrada gratuita.

