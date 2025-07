Festival Eau Vive Concert Après vous Mesdames Bannans

Festival Eau Vive Concert Après vous Mesdames Bannans jeudi 10 juillet 2025.

Bannans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Début : 2025-07-10 21:00:00

fin : 2025-07-10 22:00:00

2025-07-10

Organisé par l’association L’Eau Vive.

Concert qui décoiffe, bouillonnant et sensible qui fait émerger des voix de femmes. Ce voyage musical et poétique vous invite à reconsidérer ces artistes comme des pionnières marquantes.

Billetterie en ligne sur HelloAsso. .

Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 27 93 48

