Festival Échappée Belle Parc de fongravey Blanquefort

Festival Échappée Belle Parc de fongravey Blanquefort samedi 3 juin 2023.

Festival Échappée Belle 3 et 4 juin 2023 Parc de fongravey Gironde

Billetterie en ligne ou sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-06-03T13:30:00 – 2023-06-03T23:00:00

Fin : 2023-06-04T11:00:00 – 2023-06-04T19:00:00

? ÉCHAPPÉE BELLE, 31ème épisode !

Au coeur du parc de Fongravey à Blanquefort (Bordeaux Métropole) la 31ème édition du festival Echappée Belle c’est :

⚡️ de l’éclectisme avec du théâtre, du cirque, des concerts, de la danse et plein d’autres surprises

⚡️ de l’audace avec une programmation pour TOUTES et TOUS (petit(e)s, grand(e)s, ami(e)s, famille…)

⚡️ 100% en plein air et écoresponsable : Zéro déchets, durable et solidaire

⏰ SAM 3 JUIN de 13h à 23h / DIM 4 JUIN de 11h à 19h

? Parc de Fongravey, Blanquefort

? Tram C – Arrêt Gare de Blanquefort

? Arrêt Fongravey, Jean Monnet, Lycée Agricole

? Pistes cyclables tout autour du parc + Parking à vélos sécurisé

?? Petits plats locaux fait-maison + boissons sur place

? Billetterie – tickets sur www.carrecolonnes.fr

Un festival co-porté par la Scène nationale Carré-Colonnes, la Ville de Blanquefort et le réseau des associations ABCS

Parc de fongravey Rue de Fongravey, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.carrecolonnes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 95 49 00 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 93 »}] [{« link »: « http://www.carrecolonnes.fr »}]

? Échappée Belle, Le festival de spectacles à l’air libre pour TOUTES et TOUS / à Blanquefort le samedi 3 et dimanche 4 juin spectacle festival