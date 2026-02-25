Festival Éclats Musicaux

Pithiviers Loiret

Début : Vendredi 2026-04-09

fin : 2026-04-12

2026-04-09

Du 09 au 12 avril 2026, le Quatuor Voce illumine le Grand Pithiverais avec une semaine musicale d’exception. Fil rouge de la programmation est Ludwig van Beethoven, figure incontournable de la musique classique, accompagné de pièces de Mendelssohn, Brahms et d’autres compositeurs majeurs.

Du 09 au 12 avril 2026, le Grand Pithiverais vibrera au son du Quatuor Voce pour une semaine d’exception musicale. C’est un rendez-vous unique qui mêle concerts de musique de chambre, rencontres artistiques et résidences de création, principalement autour du magnifique château d’Augerville à Augerville-la-Rivière.

Le festival s’étend également à l’Auditorium de l’Atelier-Musée de l’Imprimerie à Malesherbes et à l’église de Dimancheville, offrant un parcours musical itinérant dans le Loiret.

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr

