Festival Ecleczik

Salle socioculturelle Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24

Le festival de musique en plein coeur de la Suisse Normande.

Le festival de musique en plein coeur de la Suisse Normande. .

Salle socioculturelle Clécy 14570 Calvados Normandie festival.ecleczik@gmail.com

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English : Festival Ecleczik

The music festival in the heart of Suisse Normande.

L’événement Festival Ecleczik Clécy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Suisse Normande