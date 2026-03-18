Festival Ecleczik Clécy
Festival Ecleczik Clécy vendredi 24 avril 2026.
Festival Ecleczik
Salle socioculturelle Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-24
Le festival de musique en plein coeur de la Suisse Normande.
Le festival de musique en plein coeur de la Suisse Normande. .
Salle socioculturelle Clécy 14570 Calvados Normandie festival.ecleczik@gmail.com
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English : Festival Ecleczik
The music festival in the heart of Suisse Normande.
L’événement Festival Ecleczik Clécy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Suisse Normande