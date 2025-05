Festival Éclosion Ouverture de la guinguette – Martinvast, 17 mai 2025 07:00, Martinvast.

Pour lancer la nouvelle saison de la guinguette, les associations Le Krill, CherBOUGEtoi, et le Domaine de Beaurepaire s’associent pour vous proposer une programmation festive, conviviale et intergénérationnelle.

Au programme village d’exposants, balades en calèches, balades contées, balades cueillette, concerts, ateliers de fleurs séchées, maquillage enfants, vente de plants potagers bio et de plantes grasses, buvette, food trucks, brunch le dimanche, tatouages sur le thème des fleurs, visites de l’arboretum du domaine.

Détail du programme et réservations aux animations sur lekrillcherbourg.fr

Le Château

Martinvast 50690 Manche Normandie +33 000000000 lekrillcherbourg@gmail.com

English : Festival Éclosion Ouverture de la guinguette

To launch the guinguette’s new season, the associations Le Krill, CherBOUGEtoi and Domaine de Beaurepaire have joined forces to offer a festive, convivial and intergenerational program.

On the program: a village of exhibitors, horse-drawn carriage rides, storytelling walks, picking walks, concerts, dried flower workshops, face painting for children, organic vegetable and succulent plant sales, refreshments, food trucks, Sunday brunch, flower-themed tattoos, tours of the estate arboretum.

Program details and reservations at lekrillcherbourg.fr

German :

Um die neue Saison der Guinguette zu eröffnen, schließen sich die Vereine Le Krill, CherBOUGEtoi und die Domaine de Beaurepaire zusammen, um Ihnen ein festliches, geselliges und generationenübergreifendes Programm zu bieten.

Auf dem Programm stehen: Ausstellerdorf, Kutschfahrten, Märchenwanderungen, Pflückwanderungen, Konzerte, Workshops zur Herstellung von Trockenblumen, Kinderschminken, Verkauf von Bio-Gemüsepflanzen und Sukkulenten, Imbissbude, Foodtrucks, Brunch am Sonntag, Tätowierungen zum Thema Blumen, Besichtigung des Arboretums der Domäne.

Einzelheiten zum Programm und Reservierungen für die Veranstaltungen auf lekrillcherbourg.fr

Italiano :

Per lanciare la nuova stagione della guinguette, le associazioni Le Krill, CherBOUGEtoi e il Domaine de Beaurepaire uniscono le forze per offrirvi un programma festivo, conviviale e intergenerazionale.

In programma: un villaggio di espositori, gite in carrozza, narrazione, raccolta, concerti, laboratori di fiori secchi, face painting per bambini, vendita di ortaggi biologici e piante grasse, rinfreschi, food truck, brunch domenicale, tatuaggi a tema floreale e visite all’arboreto della tenuta.

Dettagli sul programma e prenotazioni per gli eventi su lekrillcherbourg.fr

Espanol :

Para inaugurar la nueva temporada de la guinguette, las asociaciones Le Krill, CherBOUGEtoi y el Domaine de Beaurepaire se unen para ofrecerle un programa festivo, convivial e intergeneracional.

En el programa: un pueblo de expositores, paseos en coche de caballos, cuentacuentos, recolección, conciertos, talleres de flores secas, pintacaras para niños, venta de huertos ecológicos y plantas suculentas, refrescos, food trucks, brunch dominical, tatuajes florales y visitas al arboreto de la finca.

Detalles del programa y reservas de eventos en lekrillcherbourg.fr

