FESTIVAL ECOFESTIV’

cours de la place et place des lavoirs Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Grande journée festive autour de l’environnement et des spectacles vivants.

Grande journée festive autour de l’environnement et des spectacles vivants.

Au programme

– Dès 10h gratiferia sur inscription (vide-grenier 100 % gratuit), bourse aux plantes, vente de plants par Hortignac (lycée agricole de la Vallée de l’Hérault), atelier rempotage, atelier de vulgarisation scientifique (qu’est-ce que l’énergie ? Mieux comprendre le cycle de vie de nos smartphones)

– 10h30 théâtre forum sur la biodiversité sur inscription animé par Isabelle Bach de la Cie Mungo ( tout public à partir de 7 ans)

– 11h atelier fabrication d’instruments de musique avec objets de récup, concert de la Philarmonie des deux Rives et atelier d’écriture à partir de 11 ans

Buvette par le Conseil Municipal des jeunes et repas partagé

Apportez votre pique-nique ou rendez-vous chez nos commerçants !

– 13h30 atelier d’écriture à partir de 11 ans et atelier manga

– 14h lectures par le groupe livres de La Sauce

– De 14h à 17h stands ludiques et pédagogiques sur la fast fashion et sur l’eau animés par l’association Lafi Bala

– 14h30 concert de l’Ecole de Musique de la vallée de l’Hérault

– 16h conférence gesticulée Homo Sapiens, vivant parmi les vivants par Géraldine Garnier en partenariat avec l’ASAVH

– 18h spectacle Mon histoire presque naturelle du réchauffement climatique , une conférence loufoque mais scientifique par Isabelle Bach de la Cie Mungo (tout public à partir de 7 ans) .

cours de la place et place des lavoirs Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie

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English :

A great day of environmental festivities and live entertainment.

L’événement FESTIVAL ECOFESTIV’ Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT