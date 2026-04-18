FESTIVAL ECOFESTIV’ Saint-André-de-Sangonis
FESTIVAL ECOFESTIV’ Saint-André-de-Sangonis samedi 18 avril 2026.
FESTIVAL ECOFESTIV’
cours de la place et place des lavoirs Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Grande journée festive autour de l’environnement et des spectacles vivants.
Grande journée festive autour de l’environnement et des spectacles vivants.
Au programme
– Dès 10h gratiferia sur inscription (vide-grenier 100 % gratuit), bourse aux plantes, vente de plants par Hortignac (lycée agricole de la Vallée de l’Hérault), atelier rempotage, atelier de vulgarisation scientifique (qu’est-ce que l’énergie ? Mieux comprendre le cycle de vie de nos smartphones)
– 10h30 théâtre forum sur la biodiversité sur inscription animé par Isabelle Bach de la Cie Mungo ( tout public à partir de 7 ans)
– 11h atelier fabrication d’instruments de musique avec objets de récup, concert de la Philarmonie des deux Rives et atelier d’écriture à partir de 11 ans
Buvette par le Conseil Municipal des jeunes et repas partagé
Apportez votre pique-nique ou rendez-vous chez nos commerçants !
– 13h30 atelier d’écriture à partir de 11 ans et atelier manga
– 14h lectures par le groupe livres de La Sauce
– De 14h à 17h stands ludiques et pédagogiques sur la fast fashion et sur l’eau animés par l’association Lafi Bala
– 14h30 concert de l’Ecole de Musique de la vallée de l’Hérault
– 16h conférence gesticulée Homo Sapiens, vivant parmi les vivants par Géraldine Garnier en partenariat avec l’ASAVH
– 18h spectacle Mon histoire presque naturelle du réchauffement climatique , une conférence loufoque mais scientifique par Isabelle Bach de la Cie Mungo (tout public à partir de 7 ans) .
cours de la place et place des lavoirs Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie
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English :
A great day of environmental festivities and live entertainment.
L’événement FESTIVAL ECOFESTIV’ Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT