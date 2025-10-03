Festival Écran Vertical Free-Solo Cinéma Casino Hauts de Bienne

Festival Écran Vertical Free-Solo

Cinéma Casino 7 Ruelle du Casino Hauts de Bienne Jura

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

2025-10-03

Morez accueille la toute première édition de son festival de Cinéma « Sports & Nature » !

Diffusion du film « Free-Solo » Escalade

Malgré les avertissements de ses proches, Alex Honnold relève le défi fou d’escalader El Capitan en solo intégral, sans corde ni sécurité. Le film suit sa préparation mentale et physique pour cette ascension légendaire dans le parc de Yosemite. Florent Lorgne, ex-président du Club Jura Vertical, échangera ensuite sur l’escalade.

Projection suivie d’échanges conviviaux avec des professionnels du sport ou des passionnés .

Cinéma Casino 7 Ruelle du Casino Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 10 11

