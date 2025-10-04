Festival Écran Vertical Free to Run Cinéma Casino Hauts de Bienne

Cinéma Casino 7 Ruelle du Casino Hauts de Bienne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04 22:00:00

2025-10-04

Morez accueille la toute première édition de son festival de Cinéma « Sports & Nature » !

Diffusion du film « Free to Run » Course à pied

Ce documentaire retrace l’évolution de la course à pied, passée d’un sport masculin encadré par des règles sexistes à une pratique mondiale réunissant des millions de coureurs, des rues de New York aux Alpes. En complément, Patrick Bohard, vainqueur du Tor des Géants, échangera avec le public sur la course longue distance.

Projection suivie d’échanges conviviaux avec des professionnels du sport ou des passionnés .

Cinéma Casino 7 Ruelle du Casino Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 10 11

