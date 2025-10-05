Festival Écran Vertical Le Lynx dans le Jura Cinéma Casino Hauts de Bienne

Festival Écran Vertical Le Lynx dans le Jura

Cinéma Casino 7 Ruelle du Casino Hauts de Bienne Jura

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-05 20:00:00

fin : 2025-10-05 22:00:00

2025-10-05

Morez accueille la toute première édition de son festival de Cinéma « Sports & Nature » !

Diffusion du film « Le Lynx dans le Jura » Nature

Au coeur des montagnes jurassiennes, alors que les brumes hivernales se dissipent, un appel étrange résonne à travers la forêt. La superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. Un couple éphémère se forme. C’est le début de l’histoire d’une famille de lynx.

Projection suivie d’échanges conviviaux avec des professionnels du sport ou des passionnés .

Cinéma Casino 7 Ruelle du Casino Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 10 11

L’événement Festival Écran Vertical Le Lynx dans le Jura Hauts de Bienne a été mis à jour le 2025-09-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE