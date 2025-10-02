Festival Écran Vertical Marco, Étoile Filante Cinéma Casino Hauts de Bienne

Festival Écran Vertical Marco, Étoile Filante

Cinéma Casino 7 Ruelle du Casino Hauts de Bienne Jura

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-02 20:00:00

fin : 2025-10-02 22:00:00

2025-10-02

Morez accueille la toute première édition de son festival de Cinéma « Sports & Nature » !

Diffusion du film « Marco, Étoile Filante » Alpinisme & snowboard extrême

Marco Siffredi, prodige du snowboard-alpinisme, signe des exploits uniques comme la descente de l’Everest en snowboard en 2002. Il disparait ce jour-là, et laisse une trace forte. Son ami Bertrand Delapierre lui consacre un film hommage, révélant un homme libre, loin des clichés de la glisse.

Projection suivie d’échanges conviviaux avec des professionnels du sport ou des passionnés .

Cinéma Casino 7 Ruelle du Casino Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 10 11

