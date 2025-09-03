Festival Écrire & Dire – du 25 au 28 mars 2026 Le Grand Cordel MJC Rennes

mercredi 25 mars 2026.

Festival Écrire & Dire – du 25 au 28 mars 2026 Le Grand Cordel MJC Rennes 25 – 28 mars 2026 Tout public

Ateliers d’écriture, rencontres, scène ouverte et lectures performées.

Après une première édition riche de sens et de rencontres, le Grand Cordel MJC poursuit avec conviction son engagement en faveur d’une littérature vivante, plurielle et ouverte sur le monde. En plaçant l’écriture et la parole au cœur de ses préoccupations, le festival Écrire & Dire entend faire résonner des voix singulières, puissantes et nécessaires.

Face aux bouleversements de notre époque, les mots deviennent des outils de compréhension, d’émancipation et de partage. Ils interrogent, éclairent, bousculent parfois, mais toujours dans l’élan d’un dialogue ouvert. Les autrices, auteurs, poétesses engagées, collectifs d’artistes que nous accueillons cette année font de leurs textes des espaces de lutte, de rêve, de pensée — des formes de résistance joyeuse face à l’uniformité.

Le festival investira les espaces du Grand Cordel MJC ainsi que ceux de librairies partenaires, pour y faire vivre une programmation tournée vers l’échange et la création : ateliers d’écriture, lectures performées, scène ouverte, rencontres… autant de moments pour faire entendre ces écritures nouvelles, proches de chacun·e, souvent éloignées des sentiers battus.

Nous vous invitons pour cette nouvelle édition à venir rencontrer ces littératures vivantes, qui inventent d’autres façons de dire le monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-25T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T21:00:00.000+01:00

Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine