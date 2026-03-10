Festival Écrire & Dire – Lecture-rencontre « Sous nos regards, récits de la violence pornographique » Le Grand Cordel MJC Rennes Vendredi 13 mars, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs : 7€/14€/18€. Pour tarifs de groupe, s’adresser à actionculturelle@grand-cordel.com

À l’occasion de procès visant l’industrie pornographique, des autrices portent la parole de femmes dénonçant exploitation et violences. Lectures et table ronde interrogent l’écoute de ces récits ici !

Deux procès majeurs de l’industrie pornographique vont se tenir en France. Des dizaines de femmes ont porté plainte, dénonçant un système d’exploitation et de domination des femmes, de violences sexistes, racistes, classistes.

Il est temps d’entendre la parole de ces femmes que tout le monde regarde. Quinze autrices sont allées à leur rencontre, en est né un livre. Trois autrices liront et porteront la parole des plaignantes, dans des textes qui disent à la fois leur résistance farouche et la violence qui continue longtemps après les tournages.

À la suite des lectures, cette table ronde ouvre un espace de réflexion et d’échange autour de la réception et des implications politiques, sociales et culturelles des témoignages portés par Sous nos regards. Il s’agira d’interroger les mécanismes qui rendent ces violences possibles et durables, les conditions de l’écoute de ces paroles, ainsi que les responsabilités collectives face à des systèmes longtemps tolérés ou invisibilisés. Comment ces récits déplacent-ils notre regard ? Quelles réponses la société peut-elle, ou doit-elle apporter aujourd’hui ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-13T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-13T21:00:00.000+01:00

Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



