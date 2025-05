Festival Écrire la nature #4 – Laruns, 6 juin 2025 12:30, Laruns.

Début : 2025-06-06 12:30:00

fin : 2025-06-06

2025-06-06

12h30 // inauguration Festival

13h30 // présentation de l’exposition des carnets de voyage et dessins de nature d’Hector Vianna-Martin.

14h // G. Filteau-Chiba pour sa trilogie Encabanée, Sauvagines et Bivouac, M.Larnaudie pour Trash Vortex et D. Diop pour Frères d’âmes et La porte du voyage sans retour.

16h30 // Pour une écopoétique de l’interaction humain-environnement au Maroc par S. Mentak et S. Naji, anthropologue, architecte (médaille d’or de l’Académie d’architecture française 2024)

Halles Laruns

19h30 // Remise des prix Écrire la Nature accompagnée d’une cantère ossaloise. .

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41 contact@ecrirelanature.com

