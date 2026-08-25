Festival Écrire la nature #5 Festival Off Office de Tourisme Laruns

Informations pratiques

Laruns

Festival Écrire la nature #5 Festival Off

Office de Tourisme 20 Place de la Mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Avec l’Espagne en toile de fond, la 5ᵉ édition d’Écrire la Nature poursuit son ouverture aux panoramas, topographies, imaginaires poétiques et littéraires, à travers les récits d’auteurs qui les ont traversés, explorés, contemplés, décrits.

09h30-12h: Balade botanique vers Pont de camps (avec accompagnateur) et lectures d’auteurs du festival le long du gave du Brousset, jusqu’aux environs de la cabane de Soques (1h/1h30) -> départ 9h30 devant l’Office de Tourisme de Laruns. 10h00, parking de Pont de Camps (face au restaurant L’Hermine) départ du groupe.

12h-13h: Pique-nique.

13h-17h30: Montée vers Pombie (depuis Soques, 2h aller-retour, randonneurs confirmés) ou retour par Pont de Camps (selon la météo). Rando-conférence de Guillaume Blanc (historien, Sciences Po Bordeaux), Pourquoi et comment le tourisme vert a sacrifié les paysans d’Afrique ? .

Office de Tourisme 20 Place de la Mairie Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41

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English : Festival Écrire la nature #5 Festival Off

L’événement Festival Écrire la nature #5 Festival Off Laruns a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées