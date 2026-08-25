Festival Écrire la nature #5 Rue du Général de Gaulle Laruns
vendredi 18 septembre 2026 · Rue du Général de Gaulle · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Festival Écrire la nature #5
Rue du Général de Gaulle Médiathèque Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 13:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Avec l’Espagne en toile de fond, la 5ᵉ édition d’Écrire la Nature poursuit son ouverture aux panoramas, topographies, imaginaires poétiques et littéraires, à travers les récits d’auteurs qui les ont traversés, explorés, contemplés, décrits.
13h: Inauguration du Festival
14h15: Cartographier l’Olympe avec Sylvain Guyot pour Atlas poétique des montagnes grecques et diffusion de Rivières sauvages, la lutte créative (15’) de Véronique André-Lamat animé par Sylvie Clarimont.
16h: Mémoires d’Espagne : écrire la lumière ibère avec Michel Dieuzaide pour Nos Espagnes et Christiane Rancé pour Que viva España. Un itinéraire amoureux animé par Christine Bessi.
17h15: Pyrénées traversées romanesques avec Stéphanie Abadie pour L’enfant du karst et Thierry Colombié pour sa série Polar vert La malédiction de l’ours et Les arbres magiques animé par Riccardo Barontini. .
Rue du Général de Gaulle Médiathèque Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Écrire la nature #5
L’événement Festival Écrire la nature #5 Laruns a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Laruns (Pyrénées-Atlantiques)
- A la découverte de la faune pyrénéenne Maison du parc national des Pyrénées Laruns 25 août 2026
- Balade chantée à Laruns Rues de Laruns Laruns 25 août 2026
- Lou Cuyala d’Aüssau Rue du port Laruns 25 août 2026
- Enquête aux lacs d’Ayous Maison du Parc National des Pyrénées Laruns 26 août 2026
- Projection échanges Rasco et nous Maison du parc national des Pyrénées Laruns 26 août 2026