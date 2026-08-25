Festival Écrire la nature #5 Rue du Général de Gaulle Laruns

Informations pratiques

Laruns

Festival Écrire la nature #5

Rue du Général de Gaulle Médiathèque Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 13:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Avec l’Espagne en toile de fond, la 5ᵉ édition d’Écrire la Nature poursuit son ouverture aux panoramas, topographies, imaginaires poétiques et littéraires, à travers les récits d’auteurs qui les ont traversés, explorés, contemplés, décrits.

13h: Inauguration du Festival

14h15: Cartographier l’Olympe avec Sylvain Guyot pour Atlas poétique des montagnes grecques et diffusion de Rivières sauvages, la lutte créative (15’) de Véronique André-Lamat animé par Sylvie Clarimont.

16h: Mémoires d’Espagne : écrire la lumière ibère avec Michel Dieuzaide pour Nos Espagnes et Christiane Rancé pour Que viva España. Un itinéraire amoureux animé par Christine Bessi.

17h15: Pyrénées traversées romanesques avec Stéphanie Abadie pour L’enfant du karst et Thierry Colombié pour sa série Polar vert La malédiction de l’ours et Les arbres magiques animé par Riccardo Barontini. .

Rue du Général de Gaulle Médiathèque Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41

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English : Festival Écrire la nature #5

L’événement Festival Écrire la nature #5 Laruns a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées