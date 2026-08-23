Festival Écrire la nature #5 Petit salon du livre et conférences Église et Château de Béost Béost

samedi 19 septembre 2026 · Église et Château de Béost · Béost

Informations pratiques

Béost

Festival Écrire la nature #5 Petit salon du livre et conférences

Église et Château de Béost 9 Place de l’Église Béost Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Château et Église Béost:

9h30-16h30: Le petit salon du livre nature-jeunesse avec Marie Ambaule, Maxime Caïn, Xavier Saüt, Karine Castet, Bérangère Lanot-Marancy, Nathalie Magrou, Fanny et Joce Magrou, Louise de Contes, Les éditions Gypaète, Les éditions Cairn.

10h30: Nos ascensions, nos traversées avec Pyrène Santal, Florent Forestier pour Un si beau bleu, Julien Starck pour Naviguer sur la terre et Maxime Caïn, pour Démontagner animées par Monique Calinon et Stéphane Dugast.

Église Béost:

14h15: Lecture arpentage du recueil En montant, en descendant avec Monique Larrouture-Pouyeto.

15h15: Transpoetica , traversée musicale en poésie péruvienne lectures musicale avec Léo Zelada et Arsinoé Duponchel.

16h30: Lectures musicales avec les auteurs du festival mises en musique par Jean-Luc Mongaugé.

18h15: Kerzh/Marche ballade chantée en langue bretonne par Anna Graham. .

Église et Château de Béost 9 Place de l’Église Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41

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English : Festival Écrire la nature #5 Petit salon du livre et conférences

L’événement Festival Écrire la nature #5 Petit salon du livre et conférences Béost a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées