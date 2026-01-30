FESTIVAL EDN 2026 Salle des congrès Saint-Junien

FESTIVAL EDN 2026

Oyé oyé !

Gameurs, cinéphiles et passionnés de pop culture, rendez-vous les 2 et 3 mai 2026 pour l’édition tant attendue de l’EDN FEST.

Pendant ces deux jours, plongez dans l’aventure et la convivialité rencontres, rires et animations inédites vous attendent. Parmi les temps forts, ne manquez pas la soirée du samedi 2 mai, où le maître du jeu Jean-Baptiste MAZOYER vous emmènera dans une aventure immersive, tandis que la Taverne des Nagas restera ouverte, offrant encore plus de surprises et d’animations.

Restez attentifs, car le programme complet sera dévoilé très prochainement, et cette année, de belles surprises vous attendent ! .

