Festival Éducation du Futur – 3 juin 2025 à la Philharmonie de Paris – Philharmonie de Paris Paris, 3 juin 2025, Paris.

Festival Éducation du Futur – 3 juin 2025 à la Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris Paris Mardi 3 juin, 09h00 Gratuit

Le lundi 3 juin, la Philharmonie de Paris accueillera la 7ᵉ édition du Festival Éducation du Futur, un événement pédagogique et artistique organisé par l’association Fusion Jeunesse.

Le lundi 3 juin, la Philharmonie de Paris (221 avenue Jean Jaurès, 75019) accueillera un événement pédagogique et artistique : la 7ᵉ édition du Festival Éducation du Futur, organisé par Fusion Jeunesse, qui mettra en lumière le travail de 108 jeunes issus d’établissements franciliens à travers des performances de théâtre, chant et un défilé de mode durable.

Tous ces projets ont été conçus pendant les heures de cours, avec leurs enseignants, dans le cadre de programmes éducatifs innovants visant à favoriser l’engagement des jeunes, en particulier ceux en risque de décrochage scolaire.

Au programme de la journée :

9h : accueil

9h15 : préparation des projets en format « pitchs » et activités expérientielles

12h : pause

14h : spectacle

15h : cérémonie de remise de prix

16h : clôture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-03T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-03T16:30:00.000+02:00

1

https://www.fusionjeunesse.org/

Philharmonie de Paris 221 avenue Jean Jaurès Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019 Paris