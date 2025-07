Festival Electro Les InsolAntes Rue Corneille Angoulême

Festival Electro Les InsolAntes Rue Corneille Angoulême samedi 12 juillet 2025.

Festival Electro Les InsolAntes

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Début : Samedi 2025-07-12 18:00:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

On a hâte de vous retrouver pour un grand week-end de musiques électroniques, de paillettes et de curiosités !

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine coucou@lesinsolantes.com

English :

We can’t wait to see you again for a great weekend of electronic music, glitter and curiosities!

German :

Wir freuen uns auf ein großes Wochenende voller elektronischer Musik, Glitzer und Kuriositäten!

Italiano :

Non vediamo l’ora di vedervi tutti per un weekend di musica elettronica, glitter e curiosità!

Espanol :

Estamos impacientes por veros a todos en un fin de semana de música electrónica, purpurina y curiosidades

