Informations pratiques

Graye-sur-Mer

Festival « Embruns de musique » à Graye sur Mer

Eglise Saint Martin 1 Impasse de la Dîme Graye-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:45:00

fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Assistez au concert organisé par l’association Anima avec le soutien de STM et de la commune de Graye sur Mer.

– Musique baroque italienne cantate de Barbara Stozzi

– Musique contemporaine création de Caroline Marçot interprétée par la Lyre d’Orphée

Assistez au concert organisé par l’association Anima avec le soutien de STM et de la commune de Graye sur Mer.

A 17h une heure avec Caroline Marçot, compositrice et chanteuse, entrée gratuite.

A 20h45 concert

– Musique baroque italienne cantate de Barbara Stozzi

– Musique contemporaine création de Caroline Marçot interprétée par la Lyre d’Orphée

Avec Isabelle Druet, mezzo-soprano et 3 musiciens (violon, viole de gambe et clavecin). .

Eglise Saint Martin 1 Impasse de la Dîme Graye-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

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English : Festival « Embruns de musique » à Graye sur Mer

Come along to the concert organised by the Anima association with the support of STM and the municipality of Graye-sur-Mer.

– Italian Baroque music: a cantata by Barbara Stozzi

– Contemporary music: a new work by Caroline Marçot performed by La Lyre d’Orphée

L’événement Festival « Embruns de musique » à Graye sur Mer Graye-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Gold Beach