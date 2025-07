Festival émergences Naïram + N?BOU Tours

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : Jeudi 2025-11-06 22:00:00

fin : 2025-11-06 23:30:00

2025-11-06

À 9 ans en général on apprend le piano ou le violon ; Nabou Claerhout, elle, se met au trombone. Avec son projet en quartet N?BOU, cette tromboniste parmi les plus innovantes de la scène jazz européenne, s’est imposé dans la nouvelle vague jazz, grâce à un son rafraîchissant, un usage innovant des effets et une approche originale de la composition, alternant grooves énergiques et ambiances plus contemplatives.

Inspiré par la scène jazz londonienne (Nubya Garcia, Nérija…), Naïram s’en distingue par la prédominance de sa section rythmique et la présence boisée de flûte et de clarinette. Le quintet crée un métissage entre le jazz traditionnel et l’afrobeat, en laissant une place primordiale à l’improvisation. .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

