FESTIVAL ÉMERGENCES Soirée TRéma Oohna Zahra Lise + Madeleine Carnage + Jean Saint Loubert Trio Tours

FESTIVAL ÉMERGENCES Soirée TRéma Oohna Zahra Lise + Madeleine Carnage + Jean Saint Loubert Trio Tours samedi 8 novembre 2025.

FESTIVAL ÉMERGENCES Soirée TRéma Oohna Zahra Lise + Madeleine Carnage + Jean Saint Loubert Trio

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 23:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Oona Zahra Lise , Jean Saint Loubert Trio, et Madeleine Carnage.

Trois prénoms qui sont les siens, mais aussi ceux des femmes de sa famille qui l’ont inspirée. Oona Zahra Lise chante les femmes, leurs souffrances et colères mais aussi leurs victoires. Accompagnée d’un trio batterie-contrebasse-piano, elle met en musique des façons féminines d’aimer et d’être au monde.

Mêlant jazz moderne, musiques du monde et textures électroniques, le son du Jean Saint Loubert Trio, cherche à capturer cette émotion insaisissable qui naît des souvenirs flous et des instants suspendus.

Madeleine Carnage joue et chante des comptines cassées des chansons douces aux paroles parfois grinçantes, habillées par l’électronique. Quand les mots se désincarnent, la clarinette raconte à leur place. .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Oona Zahra Lise , Jean Saint Loubert Trio, and Madeleine Carnage.

German :

Oona Zahra Lise , Jean Saint Loubert Trio und Madeleine Carnage.

Italiano :

Oona Zahra Lise , Jean Saint Loubert Trio e Madeleine Carnage.

Espanol :

Oona Zahra Lise , Jean Saint Loubert Trío y Madeleine Carnage.

L’événement FESTIVAL ÉMERGENCES Soirée TRéma Oohna Zahra Lise + Madeleine Carnage + Jean Saint Loubert Trio Tours a été mis à jour le 2025-07-25 par ADT 37