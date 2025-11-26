FESTIVAL EMERGENCY Montpellier

FESTIVAL EMERGENCY Montpellier mercredi 26 novembre 2025.

FESTIVAL EMERGENCY

20 rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-26 2025-12-11

Le festival EMERGENCY revient pour sa 9ème édition du 26 novembre au 11 décembre 2025 !

Le festival EMERGENCY revient pour sa 9ème édition du 26 novembre au 11 décembre 2025 !

Au programme du festival dédié à la culture rap et hip-hop

MERCREDI 26 NOVEMBRE HALLE TROPISME 19H BEATBOX BATTLE KIDS * 20H TREMPLIN RAP FÉMININ *ENTREE LIBRE

JEUDI 27 NOVEMBRE LE SALON DES INDÉPENDANT 20h BEATMAKING CONTEST* ENTREE LIBRE

VENDREDI 28 NOVEMBRE LE SALON DES INDÉPENDANT› 20h THAHOMEY *APERO-JAZZ*ENOCK *15€

JEUDI 11 DÉCEMBRE ROCKSTORE 19h SKARRA MUCCI X MANUDIGITAL *25€ .

20 rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie communication@acord-production.com

English :

The EMERGENCY festival returns for its 9th edition from November 26 to December 11, 2025!

German :

Das EMERGENCY Festival kehrt für seine 9. Ausgabe vom 26. November bis 11. Dezember 2025 zurück!

Italiano :

Il festival EMERGENCY torna per la sua nona edizione dal 26 novembre all’11 dicembre 2025!

Espanol :

El festival EMERGENCY vuelve en su 9ª edición, del 26 de noviembre al 11 de diciembre de 2025

L’événement FESTIVAL EMERGENCY Montpellier a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT MONTPELLIER