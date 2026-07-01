Festival Emmenez-moi – Cinéma plein air Le Hobbit : Un voyage inattendu, Château de Paley, Paley
vendredi 10 juillet 2026 · Château de Paley · Paley
Informations pratiques
Festival Emmenez-moi – Cinéma plein air Le Hobbit : Un voyage inattendu 10 et 11 juillet Château de Paley Seine-et-Marne
À partir de 10 ans – Durée 2 h 49
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T22:30:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-11T00:00:00+02:00 – 2026-07-11T01:00:00+02:00
Dans le cadre du festival Branche & Ciné de l’Office national des forêts. Transats en nombre limité : prévoir siège, couverture et vêtement chaud.
Château de Paley 2 route du Château 77710 Paley Paley 77710 Seine-et-Marne Île-de-France 0645683294 http://chateaudepaley.com https://www.facebook.com/share/1BApkbe3N3/ [{« type »: « link », « value »: « https://branche-et-cine.onf.fr/ »}] Château privé, cour entourée dune médiévale du 12eme et Pigeonnier. Cour en extérieur accessible PMR
15€ l’entrée ou 28€ les trois jours.
Festival de création et d’imaginaire, venez découvrir le Château de Paley dédié à la création et à l’imaginaire avec une programmation de spectacles, concerts, expo et loisirs ludiques. patrimoine concert
Département Seine et Marne
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