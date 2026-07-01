Festival Emmenez-moi – Dragons – Léone Leconte, Château de Paley, Paley

Informations pratiques

Festival Emmenez-moi – Dragons – Léone Leconte Samedi 11 juillet, 16h30 Château de Paley Seine-et-Marne

Dès 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T16:30:00+02:00 – 2026-07-11T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-11T16:30:00+02:00 – 2026-07-11T17:30:00+02:00

Spectacle conté

Dans un château, une inscription étrange évoque un être de l’air, maître du feu et gardien de l’eau. Léone mène l’enquête, collecte les témoignages, dépoussière les parchemins et révèle un grand secret, accompagnée de Léon, son accordéon parfois grognon.

Château de Paley 2 route du Château 77710 Paley Paley 77710 Seine-et-Marne Île-de-France 0645683294 http://chateaudepaley.com https://www.facebook.com/share/1BApkbe3N3/ Château privé, cour entourée dune médiévale du 12eme et Pigeonnier. Cour en extérieur accessible PMR

15€ l’entrée ou 28€ les trois jours.

Festival de création et d’imaginaire, venez découvrir le Château de Paley dédié à la création et à l’imaginaire avec une programmation de spectacles, concerts, expo et loisirs ludiques. patrimoine concert

Département Seine et Marne