Festival Emmenez-moi – Rêverie botanique par la Compagnie Caminao, Château de Paley, Paley

Informations pratiques

Festival Emmenez-moi – Rêverie botanique par la Compagnie Caminao Samedi 11 juillet, 15h30, 17h30 Château de Paley Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T15:30:00+02:00 – 2026-07-11T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-11T17:30:00+02:00 – 2026-07-11T18:30:00+02:00

Spectacle déambulatoire : à partir des œuvres de Jean-Jacques Rousseau, le Pr Roussoix Simplex développe la « Méthode Rousseau », ou l’usage de la botanique pour aller mieux dans un monde qui se porte mal.

Avec son cabinet de botanique portatif, il entraîne le public dans une découverte sensorielle des plantes.

Château de Paley 2 route du Château 77710 Paley Paley 77710 Seine-et-Marne Île-de-France 0645683294 http://chateaudepaley.com https://www.facebook.com/share/1BApkbe3N3/ Château privé, cour entourée dune médiévale du 12eme et Pigeonnier. Cour en extérieur accessible PMR

15€ l’entrée ou 28€ les trois jours.

Festival de création et d’imaginaire, venez découvrir le Château de Paley dédié à la création et à l’imaginaire avec une programmation de spectacles, concerts, expo et loisirs ludiques. patrimoine concert

Département Seine et Marne