Festival Emmenez-moi – Tables d’initiation au jeu de rôle, Château de Paley, Paley

Informations pratiques

Festival Emmenez-moi – Tables d’initiation au jeu de rôle Samedi 11 juillet, 14h00 Château de Paley Seine-et-Marne

Initiations tout public – Inscription sur place selon les disponibilités.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T18:00:00+02:00

Espaces de découverte autour des loisirs ludiques, du jeu vidéo et de l’imaginaire fantastique : bornes d’arcade vintage, jeu de pistes, etc.

Avec :

Club Pythagore de Provins, La Clairière desTrois Hiboux de Montigny-sur-Loing

Contes de Parhélie

Château de Paley 2 route du Château 77710 Paley Paley 77710 Seine-et-Marne Île-de-France 0645683294 http://chateaudepaley.com https://www.facebook.com/share/1BApkbe3N3/ Château privé, cour entourée dune médiévale du 12eme et Pigeonnier. Cour en extérieur accessible PMR

15€ l’entrée ou 28€ les trois jours.

Festival de création et d’imaginaire, venez découvrir le Château de Paley dédié à la création et à l’imaginaire avec une programmation de spectacles, concerts, expo et loisirs ludiques. patrimoine concert

Département Seine et Marne