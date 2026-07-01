Festival Emmenez-moi – Visites guidées du château de Paley, Château de Paley, Paley
samedi 11 juillet 2026 · Château de Paley · Paley
Informations pratiques
Festival Emmenez-moi – Visites guidées du château de Paley Samedi 11 juillet, 14h00 Château de Paley Seine-et-Marne
Horaires des visites annoncés sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T18:00:00+02:00
Découverte de l’histoire du site, de son enceinte médiévale, de son pigeonnier et du projet de forteresse de création et d’imaginaire.
Par les propriétaires du château et Florian Renucci, chercheur et maître d’œuvre au château de Guédelon
Château de Paley 2 route du Château 77710 Paley Paley 77710 Seine-et-Marne Île-de-France 0645683294 http://chateaudepaley.com https://www.facebook.com/share/1BApkbe3N3/ Château privé, cour entourée dune médiévale du 12eme et Pigeonnier. Cour en extérieur accessible PMR
15€ l’entrée ou 28€ les trois jours.
Festival de création et d’imaginaire, venez découvrir le Château de Paley dédié à la création et à l’imaginaire avec une programmation de spectacles, concerts, expo et loisirs ludiques. patrimoine concert
Département Seine et Marne
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