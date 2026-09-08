Festival E’Môm’Tions – Bob et Casquette – Spectacle de marionnettes Le Zéphyr Châteaugiron

Informations pratiques

Châteaugiron

Festival E’Môm’Tions – Bob et Casquette – Spectacle de marionnettes

Le Zéphyr 15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Bob et Casquette sont deux bricoleurs à l’imagination débordante. Le castelet tout juste sorti de leur atelier, ils vont se lancer dans un spectacle de marionnettes fait-main mais rien ne se passera comme prévu …

Il sera question de surprises, de chaos, d’amitié, de détours, de système D et de hors-champ… Dans Bob et Casquette, le bricolage sera inévitable. Le bricolage dans toute sa puissance créatrice, le bricolage qui permet de se réapproprier les choses. Un bricolage philosophique, politique, émancipateur.

Par la Cie l’Unanime.

Dès 4 ans.

Durée : 45min. .

Le Zéphyr 15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

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English :

L’événement Festival E’Môm’Tions – Bob et Casquette – Spectacle de marionnettes Châteaugiron a été mis à jour le 2026-09-08 par OT – CHATEAUGIRON