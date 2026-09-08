Festival E’mom’tions – Cheveux – Ciné-concert Châteaugiron
dimanche 25 octobre 2026 · Châteaugiron
Informations pratiques
Châteaugiron
Festival E’mom’tions – Cheveux – Ciné-concert
Le zéphyr Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 15:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Cheveux est un ciné-concert philosophique et poétique qui nous invite à traverser le rêve d’une petite fille appelée Cheveux. Commence alors un voyage intérieur, du début du rêve jusqu’à son réveil sur une île mystérieuse, peuplée de mèches mouvantes, de géants de pierre et de créatures insolites.
Notre héroïne, au fil d’un parcours initiatique, affronte ses peurs, cultive sa curiosité et gagne en confiance au cœur d’un monde mystérieux et foisonnant, partant à la rencontre d’elle-même.
Pour cette création, Marie-Laure Picard a réalisé un film d’animation au trait minimal, sensible et vivant, porté par des compositions électro-pop douces et enveloppantes. Image, récit et musique s’entrelacent pour offrir une aventure introspective et lumineuse qui explore l’intime au cœur de grands paysages imaginaires.
A partir de 7 ans,
Durée : 55 min .
Le zéphyr Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
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English :
L’événement Festival E’mom’tions – Cheveux – Ciné-concert Châteaugiron a été mis à jour le 2026-09-08 par OT – CHATEAUGIRON
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