Informations pratiques

Châteaugiron

Festival E’mom’tions – Les ateliers

Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-21

Programme des ateliers :

Mercredi 21 octobre :

– 10h30 : Lecture contée à la médiathèque Les Halles

De 3 à 6 ans / durée : 30 min

La médiathèque Les Halles vous propose une lecture contée qui vous emmènera au pays des rêves.

– 10h30 : Atelier de construction de petites voitures de courses à la médiathèque L’Odyssée

5-10 ans / Durée : 1h

Avis aux bricoleurs ! Venez construire en famille de vrais petits bolides en carton !

Jeudi 22 octobre

– 10h : Atelier danse parent-enfant/ Ecole Paul Le Flem

4-6 ans / durée : 1h

Venez vous initier en famille à l’expression corporelle autour des thèmes de la couleur, de l’ombre et de la lumière.

– 10h30 : Atelier « Empreintes encrées & vivantes » Médiathèque Phileas Fogg

duo parent/enfant à partir de 6 ans/ durée : 1h30

Durant cet atelier, vous allez créer des cartes originales, colorées à l’encre et réalisées à partir d’empreintes de légumes.

– 14h : Atelier « Petits mondes sonores » / Le Zéphyr

A partir de 7 ans/ durée : 3h

Marie-Laure Picard, l’artiste du spectacle Cheveux, propose aux enfants une initiation ludique au dessin et à la création sonore. L’objectif ? Créer un paysage sonore magique à partir de leurs dessins, qui seront ensuite projetés en vidéo.

Vendredi 23 octobre

– 10h : Eveil musical sur le thème des couleurs / école Paul Le Flem

De 6 mois à 3 ans/ durée : 45 min

Un atelier musical parent-enfant autour du thème des couleurs, tout en comptines et en douceur.

– 11h : Atelier de codage sonore / école Paul Le Flem

5-10 ans / durée : 45 minutes

Les enfants sont invités à découvrir le codage sonore à travers les couleurs.

– 17h : Soirée jeux en famille / médiathèque Les Halles

A partir de 6 ans/ durée 2h

Venez participer en famille à une soirée jeux de société animée par l’équipe de la médiathèque Les Halles.

Samedi 24 octobre :

– 10h : Atelier fabrication de marionnettes

Duo parent/enfant à partir de 4 ans/ durée : 2h

Avec l’artiste Aude Bertel de l’association Atelier Castelkids, chaque duo parent-enfant est invité à créer sa propre marionnette à partir de matériaux de récupération.

Dimanche 25 octobre

– 10h : Atelier de dessin « Mèche à mèche »

A partir de 7 ans / durée : 2h

Aude Bertel propose aux enfants d’apprendre à dessiner toutes sortes de coiffures et de cheveux. Décoiffant ! .

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

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English :

L’événement Festival E’mom’tions – Les ateliers Châteaugiron a été mis à jour le 2026-09-08 par OT – CHATEAUGIRON