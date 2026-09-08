Festival E’mom’tions – Les ateliers Châteaugiron
mercredi 21 octobre 2026 · Châteaugiron
Informations pratiques
Châteaugiron
Festival E’mom’tions – Les ateliers
Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-21
Programme des ateliers :
Mercredi 21 octobre :
– 10h30 : Lecture contée à la médiathèque Les Halles
De 3 à 6 ans / durée : 30 min
La médiathèque Les Halles vous propose une lecture contée qui vous emmènera au pays des rêves.
– 10h30 : Atelier de construction de petites voitures de courses à la médiathèque L’Odyssée
5-10 ans / Durée : 1h
Avis aux bricoleurs ! Venez construire en famille de vrais petits bolides en carton !
Jeudi 22 octobre
– 10h : Atelier danse parent-enfant/ Ecole Paul Le Flem
4-6 ans / durée : 1h
Venez vous initier en famille à l’expression corporelle autour des thèmes de la couleur, de l’ombre et de la lumière.
– 10h30 : Atelier « Empreintes encrées & vivantes » Médiathèque Phileas Fogg
duo parent/enfant à partir de 6 ans/ durée : 1h30
Durant cet atelier, vous allez créer des cartes originales, colorées à l’encre et réalisées à partir d’empreintes de légumes.
– 14h : Atelier « Petits mondes sonores » / Le Zéphyr
A partir de 7 ans/ durée : 3h
Marie-Laure Picard, l’artiste du spectacle Cheveux, propose aux enfants une initiation ludique au dessin et à la création sonore. L’objectif ? Créer un paysage sonore magique à partir de leurs dessins, qui seront ensuite projetés en vidéo.
Vendredi 23 octobre
– 10h : Eveil musical sur le thème des couleurs / école Paul Le Flem
De 6 mois à 3 ans/ durée : 45 min
Un atelier musical parent-enfant autour du thème des couleurs, tout en comptines et en douceur.
– 11h : Atelier de codage sonore / école Paul Le Flem
5-10 ans / durée : 45 minutes
Les enfants sont invités à découvrir le codage sonore à travers les couleurs.
– 17h : Soirée jeux en famille / médiathèque Les Halles
A partir de 6 ans/ durée 2h
Venez participer en famille à une soirée jeux de société animée par l’équipe de la médiathèque Les Halles.
Samedi 24 octobre :
– 10h : Atelier fabrication de marionnettes
Duo parent/enfant à partir de 4 ans/ durée : 2h
Avec l’artiste Aude Bertel de l’association Atelier Castelkids, chaque duo parent-enfant est invité à créer sa propre marionnette à partir de matériaux de récupération.
Dimanche 25 octobre
– 10h : Atelier de dessin « Mèche à mèche »
A partir de 7 ans / durée : 2h
Aude Bertel propose aux enfants d’apprendre à dessiner toutes sortes de coiffures et de cheveux. Décoiffant ! .
Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
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English :
L’événement Festival E’mom’tions – Les ateliers Châteaugiron a été mis à jour le 2026-09-08 par OT – CHATEAUGIRON
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