Festival E’mom’tions – Un rien coloré – Théâtre d’ombres Châteaugiron
mercredi 21 octobre 2026 · Châteaugiron
Informations pratiques
Châteaugiron
Festival E’mom’tions – Un rien coloré – Théâtre d’ombres
Le zéphyr Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 11:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Dans le noir, Petit rond est seul et s’ennuie. Que faire quand il n’y a rien ? C’est l’occasion pour lui d’être à l’écoute de son monde intérieur, de ses envies et de ses goûts. Passée la peur du vide, il découvre alors un monde merveilleux et coloré.
Et si, pendant quelques minutes, nous n’avions nulle part où aller ? Si nous laissions la porte ouverte au « Rien » pour voir quelles émotions en surgissent ?
Entre ombres et lumières, la magie prend vie dans cette dernière création de Martina Menconi. Au croisement des arts plastiques et du spectacle vivant, cette oeuvre poétique s’est nourrie d’une recherche menée par l’artiste auprès des tout-petits et des adultes en crèche.
De 6 mois à 3 ans,
Durée : 30 min .
Le zéphyr Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
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English :
L’événement Festival E’mom’tions – Un rien coloré – Théâtre d’ombres Châteaugiron a été mis à jour le 2026-09-08 par OT – CHATEAUGIRON
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