FESTIVAL EN BLANC ET NOIR Lagrasse dimanche 5 juillet 2026.
Début : 2026-07-05 12:00:00
Le Festival international de piano En blanc et noir revient en 2026 pour sa 14ème édition !
Au programme
– 12h Natasa Penezic (RS), Erik Satie, Frederic Rzewski
– 18h Alexandre Lory et Clément Lefebvre, 4 mains (FR)
– 21h30 Pierre Solot (B) par Ernesto Lecuona (compositeur cubain)
Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 75 97 56 ab@enblancetnoir.com
English :
The En blanc et noir International Piano Festival returns in 2026 for its 14th edition!
Program:
– 12pm: Natasa Penezic (RS), Erik Satie, Frederic Rzewski
– 6pm: Alexandre Lory and Clément Lefebvre, 4 mains (FR)
– 9:30pm: Pierre Solot (B) by Ernesto Lecuona (Cuban composer)
