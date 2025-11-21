Festival En Ebullition Instabilités du duo TRISTAN MÉNEZ & BENJAMIN LE BARON Cinéma l’Hermine Plélan-le-Grand

Festival En Ebullition Instabilités du duo TRISTAN MÉNEZ & BENJAMIN LE BARON

Cinéma l’Hermine 33 Rue de l’Hermine Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Nous avons le plaisir d’accueillir la performance Instabilités du duo TRISTAN MÉNEZ & BENJAMIN LE BARON, accompagnée et produite par Electroni[k], en coproduction avec l’Antipode MJC, l’ASCA Beauvais, le Château Ephémère et La Carène (SMAC de Brest Métropole). Avec le soutien de la DRAC Bretagne et du CNM Centre National de la Musique.

Lauréats des appels à projets 2021 de Némo, Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France (porté par Le Centquatre-Paris) et de la 9ème édition du Festival La Science de l’Art (porté par le Collectif pour la culture en Essonne CC91

Instabilités est une oeuvre hybride, entre art, sciences et outils numériques, née de la rencontre entre Tristan Ménez (plasticien) et Benjamin Le Baron (musicien). Au travers d’expérimentations sur les fluides en mouvement et leur mise en vibration, les artistes explorent les similitudes entre l’infiniment petit et l’infiniment grand. En s’inspirant de l’imaginaire scientifique et de la science-fiction, ce projet protéiforme et hypnotique présente une traduction poétique et sensible des expériences sur les vibrations de fluides en mouvement.

Le vendredi 21 novembre à 19h30 au cinéma l’Hermine de Plélan le grand.

Le spectacle est gratuit et sans réservation, mais sous réserve de place. .

Cinéma l’Hermine 33 Rue de l’Hermine Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 80 03

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival En Ebullition Instabilités du duo TRISTAN MÉNEZ & BENJAMIN LE BARON Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de Brocéliande