FESTIVAL EN JEU Les Quinconces Le Mans

FESTIVAL EN JEU

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-20 20:00:00

2026-02-18

EN JEU !

Le festival (presque) interdit aux plus de 18 ans revient cette année en 2 temps avec

4 SPECTACLES + 1 TEMPS FORT ??

DU 18 AU 20 FÉV ? CARRÉ ROUGE (1er étage du théâtre des Quinconces)

MERCREDI 18 FÉVRIER

? 14H-18h30

PORTRAITS DE JEUNESSE #1

PODCAST À ÉCOUTER SUR PLACE

C’est quoi être jeune au Mans aujourd’hui ? En 2025, deux auteur·rices de Théâtre sont venu·es en immersion au Carré Rouge en 2025.

Des échanges qu’iels ont eu avec les jeunes du Mans, iels en ont fait un podcast. Venez l’écouter !

? 15H-18H30

SCÈNE OUVERTE

Tu fais de la K-pop, tu rappes, tu chantes, tu enchaînes 10 jongles… ou tu pratiques toute autre discipline ? Viens te produire à la Scène ouverte !

Inscription sur place le jour J à 14h. Et si ton point fort, c’est de claquer des mains, pas de souci plus on est de fous·folles du bus, plus on applaudit !

JEUDI 19 FÉVRIER

? 14H-18H30

PORTRAITS DE JEUNESSE #1

PODCAST À ÉCOUTER SUR PLACE

? 15H-17H

ATELIERS

Autour de la santé mentale et du bien-être avec Les Francas

? 18H30-19H

PORTRAITS DE JEUNESSE #2

1ÉRE PARTIE | LECTURE EN DIRECT

Tu as aimé les Portraits de jeunesse #1 ?

Alors viens découvrir la première partie de la saison #2 !

VENDREDI 20 FÉVRIER

? 14H-18H30

PORTRAITS DE JEUNESSE #1

PODCAST À ÉCOUTER SUR PLACE

? 15H-18H

ATELIER JEUX

Loup garou, Uno, échecs, films et répliques, The Mind, Smile life, Abyss…et bien d’autres encore ! .

