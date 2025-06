Festival en Pays d’Alsace Niederbronn-les-Bains 12 juillet 2025 20:00

Bas-Rhin

Festival en Pays d’Alsace 42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-12 20:00:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-12

2025-07-16

2025-07-19

Venez découvrir le festival en Pays d’Alsace et profitez de voix uniques qui vont transporteront !

L’association Les Chœurs du Rhin vous invite à un festival de chants et musiques sur une thématique choisie avec chœur participatif. Cette 9ème édition aura comme thème La Nature Le Sol, l’Air et l’Eau.

Concert à Oberbronn le 16/07 à 20h et à Niederbronn-les-Bains le 19/07 à 20h. .

42 avenue Foch

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

English :

Come and discover the festival in the Pays d’Alsace and enjoy unique voices that will transport you!

German :

Entdecken Sie das Festival im Pays d’Alsace und genießen Sie einzigartige Stimmen, die mitreißen werden!

Italiano :

Venite a scoprire il festival nel Pays d’Alsace e godetevi le voci uniche che vi trasporteranno!

Espanol :

Venga a descubrir el festival del País de Alsacia y disfrute de unas voces únicas que le transportarán

L’événement Festival en Pays d’Alsace Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de tourisme de l’Alsace Verte